PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei ermittelt nach Vandalismus in Porta Westfalica

POL-MI: Polizei ermittelt nach Vandalismus in Porta Westfalica
  • Bild-Infos
  • Download

Porta Westfalica (ots)

(SN) - In den Stadtteilen Hausberge, Barkhausen und Veltheim kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Sachbeschädigungen. Dabei verursachten Unbekannte offenbar gezielt durch blinde Zerstörungswut erhebliche Schäden an elf Bushaltestellen und zwei Verkehrsspiegeln.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr. In Barkhausen wurden an der Portastraße auf Höhe der Lannertstraße sowie am Kaiserhof jeweils die Glasscheiben von Buswartehäuschen entglast.

Ähnliche Vorfälle wurden aus Hausberge gemeldet - betroffen waren die Straßen "Unter der Schalksburg" und "Hoher Brink", zwei Haltestellen an der Hoppenstraße in Höhe des Gymnasiums, zwei gegenüberliegende Wartehäuschen am Sprengelweg nahe dem Schwimmbad sowie eine weitere Haltestelle an der Veltheimer Straße Ecke "Kirchsiek".

Auch in Veltheim setzte sich der Vandalismus fort: An der Veltheimer Straße, Ecke Eichhornweg, sowie an der Ravensberger Straße, Ecke "Zur Lüchte", wurden Bushaltestellen beschädigt. Darüber hinaus zerstörten die Täter zwei Verkehrsspiegel - einen an der Veltheimer Straße, Ecke Hasenkamp und einen weiteren an der Straße "Zur Lüchte".

Der Gesamtschaden der Taten dürfte sich nach ersten Einschätzungen im unteren fünfstelligen Bereich bewegen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 14:27

    POL-MI: Imbisswagen aufgebrochen

    Minden (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum Donnerstag, 11 Uhr bis Freitag, 9 Uhr auf dem Obi-Parkplatz in der Kuckuckstraße einen Imbisswagen aufgebrochen. Dies meldete man der Polizei am gestrigen Dienstag und erstattete Anzeige. Den Ermittlungen zufolge hatten die Unbekannten dazu im genannten Zeitraum eine Seiteneingangstür des Verkaufswagens aufgebrochen. An darin gelagerten Lebensmitteln fanden die Täter offenbar Gefallen, sodass sie diese mit ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 12:47

    POL-MI: Jugendgruppe verletzt 19-Jährigen leicht

    Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Zu einer versuchten Raubstraftat zum Nachteil eines 19-Jährigen kam es am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Martin-Schröder-Straße an der Sültebusch-Unterführung. Den Erkenntnissen hatten sich der Mindener und dessen Begleiterin vom ZOB kommend auf den Weg gemacht und trafen dabei an der genannten Unterführung auf eine vermutlich sechsköpfige Personengruppe. Daraufhin trat ein ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 15:03

    POL-MI: Autofahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß

    Lübbecke (ots) - Am Samstagabend wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht an die Kreuzung Bohlenstraße / Niedertorstraße gerufen. Den Erkenntnissen zufolge hatten der Fahrer (44) eines Dacia und ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer um kurz nach 21 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen an der rot zeigenden Ampelanlage der Bohlenstraße in östlicher Fahrtrichtung gewartet, als ein roter Audi ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren