Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß

Lübbecke (ots)

Am Samstagabend wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht an die Kreuzung Bohlenstraße / Niedertorstraße gerufen.

Den Erkenntnissen zufolge hatten der Fahrer (44) eines Dacia und ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer um kurz nach 21 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen an der rot zeigenden Ampelanlage der Bohlenstraße in östlicher Fahrtrichtung gewartet, als ein roter Audi in das Heck des Mercedes auffuhr. Dabei schob er diesen gegen den anderen Wagen.

Anstatt vor Ort zu bleiben, flüchtete der Audi-Fahrer zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung Jahnstraße und ließ den Wagen zurück. Kurz darauf trat der Mann mutmaßlich in einem Garten an der Jahnstraße in Erscheinung. Die eingeleitete polizeiliche Fahndung führte nicht zum Auffinden des Unbekannten.

Zu seiner Identität dauern die Ermittlungen an. Das Auto wurde sichergestellt. Glücklicherweise nahmen die beiden geschädigten Autofahrer aus Espelkamp und Hille keinen körperlichen Schaden.

Zeugen konnten den Unfallverursacher wie folgt beschreiben: 180-185 cm groß, 30-35 Jahre alt, dunkelblondes Haar, Bart, weißes Shirt und blaue Jeans.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell