POL-MI: Unbekannte entwenden Kupferkabel

Minden (ots) - (SN) Bei Tempokontrollen auf der Ringstraße hat die Polizei am vergangenen Freitag in einem mehrstündigen Einsatz zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. So dokumentierten die Beamten der hiesigen Kreispolizei an zwei eingerichteten Kontrollstellen insgesamt 151 Verstöße. In der Folge werden 110 Fahrzeugführer ein Verwarngeld erhalten, ...

mehr