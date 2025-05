Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Verfolgungsfahrt Widerstand geleistet

Engelskirchen (ots)

Am Dienstag (13. Mai) wollte eine Polizeistreife gegen 1:44 Uhr einen VW Golf kontrollieren, der mit hoher Geschwindigkeit auf der Friedrichstaler Straße aus Richtung Niederseßmar in Richtung Vollmerhausen unterwegs war. Der 19-jährige Fahrer aus Bergneustadt missachtete die Anhaltesignale und schaltete die Fahrzeugbeleuchtung aus. An der Einmündung Vollmerhauser Straße / Rospetalstraße missachtete er die rote Ampel und setzte seine Flucht mit hoher Geschwindigkeit über die L136 bis nach Engelskirchen fort. Dort wendete er sein Fahrzeug und fuhr wieder in Richtung Gummersbach. In der Folge überfuhr der Flüchtende mit seinem Auto in Engelskirchen eine Verkehrsinsel und touchierte dabei einen Baum. Trotz beschädigter Reifen setzte er seine Flucht fort. Beim Versuch in Osberghausen in die Straße "Em Depensiefen" abzubiegen, verlor er die Kontrolle über sein beschädigtes Fahrzeug, touchierte eine Schutzplanke und schleuderte in den Straßengraben. Der 19-Jährige versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte aber von den Polizisten eingeholt und dingfest gemacht werden. Bei der Festnahme schlug und trat er die Einsatzkräfe, wodurch ein Polizist leichte Verletzungen davontrug. Da der Verdacht bestand, dass der 19-Jährige Drogen konsumiert hatte, musste er eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein musste er ebenfalls abgeben. Sein Auto wurde von der Polizei sichergestellt.

