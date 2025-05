Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Brandstifter vorläufig festgenommen

Marienheide (ots)

Am 25. April dieses Jahres kam es zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Marienheide Eberg, während die Hauseigentümer im Urlaub weilten. Was zunächst nach einem Brand der Photovoltaikanlage aussah, entpuppte sich schnell als vorsätzliche Brandstiftung. Der Hauseigentümer meldete darüber hinaus sein Auto als gestohlen, welches vor der Haustür parkte. Das Fahrzeug wurde am 29. April in Leverkusen Rheindorf ausgebrannt aufgefunden. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei führten zu einem 42-jährigen Tatverdächtigen aus Monheim am Rhein, der sich auf einem Marienheider Campingplatz aufhielt. Der 42-Jährige wurde am Donnerstag (8. Mai) durch Einsatzkräfte der Polizei vorläufig festgenommen und dem zuständigen Richter des Gummersbacher Amtsgerichts vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. In seinem Wohnwagen wurde darüber hinaus noch Diebesgut aus anderen Einbruchsstraftaten sichergestellt.

