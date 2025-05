Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ein Schwerverletzter nach Unfall auf der L299

Engelskirchen (ots)

Am Mittag des 11. Mai (Sonntag) wurde ein Motorradfahrer aus Solingen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 68-jährige Solinger fuhr gegen 11:55 Uhr auf der Horpestraße (L299) in Richtung Lindlar. Im Verlauf einer Linkskurve wurde der 68-Jährige von einem unbekannten Motorradfahrer überholt. Der Solinger geriet daraufhin mit seiner BMW nach rechts in den Grünstreifen und kam zu Fall. Der Verunfallte wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein schwer beschädigtes Motor-rad wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Nach ersten Zeugenaussagen wurde der Solinger von einem schwarzen Kraftrad mit Esslinger Ortskennung (ES-) überholt.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell