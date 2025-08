Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stellt zahlreiche Tempoverstöße auf der Ringstraße fest

Minden (ots)

(SN) Bei Tempokontrollen auf der Ringstraße hat die Polizei am vergangenen Freitag in einem mehrstündigen Einsatz zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

So dokumentierten die Beamten der hiesigen Kreispolizei an zwei eingerichteten Kontrollstellen insgesamt 151 Verstöße. In der Folge werden 110 Fahrzeugführer ein Verwarngeld erhalten, 41 müssen sich mit dem Erhalt einer Anzeige arrangieren.

Besonders negativ fiel den Gesetzeshütern ein Fahrer am Steuer eines im Kreis Herford zugelassenen VW auf, der bei erlaubten 50 Stundenkilometern mit Tempo 89 gemessen wurde. Er muss sich auf ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot einstellen.

Unerfreuliche Folgen wird auch das Fahrtempo eines 31-jährigen Fahrers mit sich bringen. So befuhr der Mann mit einem hochmotorisierten Audi die Ringstraße in Fahrtrichtung Karlstraße und wurde an der Überführung zur Marienstraße bei erlaubten 70 Stundenkilometern mit 131 km/h vom Polizeilaser erfasst. Ihn erwarten nun 560 Euro Geldbuße, zwei Punkte und zwei Monate ohne Führerschein.

