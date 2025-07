Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer fährt gegen Kind

Minden (ots)

(TB) Ein Radfahrer stieß am Dienstagnachmittag im Bereich Klausenwall und Tonhallenstraße mit einem Kind zusammen. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, setzte der Radler seine Fahrt fort.

Die Fußgängerin wartete gegen 14:25 Uhr an der rotlichtzeigenden Fußgängerampel der Tonhallenstraße zum Klausenwall. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, wollte die Neunjährige vom gemeinsamen Geh- und Radweg die Straße in Richtung Glacis überqueren. Hierbei stieß sie mit einem Fahrradfahrer zusammen, der den Radweg befuhr. Zeugenaussagen zufolge liegt der Verdacht nahe, dass der Radler beim Fahren sein Handy benutzt hat. Nach dem Zusammenstoß hielt der Biker kurz an und setzte dann seine Fahrt unvermittelt in Richtung Portastraße fort. Das Kind zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu.

Der Mann wird auf zirka 30 bis 35 Jahre geschätzt und hatte einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen und orangenfarbenen Details, einer schwarzen Bomberjacke mit großen weißen Totenkopf auf dem Rücken und einem schwarzen Cape. Er fuhr ein rotes Herrenfahrrad mit weißer Schrift und einem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger.

Hinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell