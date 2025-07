POL-MI: Auseinandersetzung endet mit Ingewahrsamnahme

Rahden (ots) - (TB) Bisher Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag in ein Einkaufszentrum in Preußisch Ströhen ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher gegen 01:30 Uhr gewaltsam Zugang zum Supermarkt in der Pr.-Ströher-Allee. In Inneren des Ladenlokals betraten sie dann die Räumlichkeiten einer Fleischerei und durchwühlten dort mehrere Schränke und Behältnisse. Mit geringer ...

