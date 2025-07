POL-MI: Einbruch in Einkaufszentrum

Petershagen (ots) - (SN) Bei einem Verkehrsunfall im Industriegebiet in Lahde hat sich am Montagnachmittag eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Den Erkenntnissen nach hatte die 21-Jährige in einem VW gegen 15.15 Uhr die Dingbreite befahren und wollte die Industriestraße hin zur L770 geradeaus überqueren. Auf der Industriestraße befand sich zur gleichen Zeit der Fahrer (27) eines in Polen zugelassenen ...

