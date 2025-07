Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Defekte Hauptwasserleitung sorgt für größeren Feuerwehreinsatz - Straße in Nürnberg teilweise eingebrochen.

Nürnberg (ots)

Eine beschädigte Hauptwasserleitung sorgte am frühen Dienstagmorgen (16. Juli 2025) in Nürnberg für einen größeren Feuerwehreinsatz. In der Maximilianstraße Ecke Fürther Straße wurden durch das austretende Wasser Teile der Fahrbahn unterspült und beschädigt. Die Straße musste in stadtauswärtiger Richtung vollständig gesperrt werden.

Gegen 04:10 Uhr gingen bei der Integrierten Leitstelle Nürnberg erste Notrufe ein: Passanten meldeten große Mengen Wasser, die aus der Fahrbahndecke austraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits erkennbar, dass die Wassermassen anliegende Gebäude gefährden konnten. Zur Schadensbegrenzung wurden umgehend weitere Kräfte sowie Sandsäcke nachgefordert.

Während der Sicherungsmaßnahmen hob sich die Fahrbahn in stadtauswärtiger Richtung um etwa 50 Zentimeter und brach im weiteren Verlauf teilweise ein. Mitarbeitende des Wasserversorgers N-ERGIE konnten den Wasseraustritt schließlich durch das Abschiebern der Wasserleitungen stoppen. Dies führte jedoch dazu, dass zahlreiche Haushalte in dem Bereich vorübergehend von der Wasserversorgung abgeschnitten wurden.

In mehreren angrenzenden Gebäuden liefen Keller voll Wasser. Einsatzkräfte der Feuerwehr pumpten die betroffenen Keller leer. Die Nähe zur Feuerwache 1 ermöglichte eine rasche Nachlieferung der dort für solche Fälle vorgehaltenen Gerätesätze.

Im Einsatz befanden sich Kräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg, der Polizei, des Wasserversorgers N-ERGIE, der Verkehrsbetriebe (VAG) sowie des Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR). Der betroffene Straßenabschnitt bleibt bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten vollständig gesperrt. Die VAG richtete für den Busverkehr bereits Ausweichrouten ein.

Verletzt wurde niemand. [SO/SK/DK]

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell