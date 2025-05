POL-EL: Salzbergen - Person nach Unfall auf der A30 eingeklemmt

Nordhorn (ots) - Am Montag kam es zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Westfalenstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte dort einen abgestellten, gelben VW Caddy und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum ...

