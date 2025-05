POL-EL: Haren - Poller gestohlen

Haselünne (ots) - Zwischen Samstag und Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Neustadtstraße in Haselünne eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so in das Haus. Sie entwendeten unter anderem Besteck und Schlüssel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in ...

