POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Papenburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (17. Mai 2025, 17:00 Uhr bis 18. Mai 2025, 03:00 Uhr) kam es in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer VW Golf war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Straße Erste Wiek links auf Höhe der Hausnummer 32 abgestellt, als er durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Der Schaden erstreckt sich über die gesamte rechte ...

mehr