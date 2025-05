Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zwei Wohnungen nach Brand in Reihenhauskomplex unbewohnbar

Papenburg (ots)

Am Dienstag, den 13. Mai 2025, wurde der Polizei gegen 17:25 Uhr ein Brand in einem Reihenhauskomplex im Bereich Splitting rechts in Papenburg gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil des Gebäudes bereits in Flammen.

Die Feuerwehr Obenende war mit fünf Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Ein Rettungswagen wurde vorsorglich hinzugezogen.

Eine Nachbarin, die als Erstmelderin fungierte, hatte zuvor Rauchentwicklung aus dem Gartenbereich beobachtet und schließlich den Notruf gewählt. Nach ihren Angaben ging sie zunächst von einem Grillvorgang aus, bemerkte dann jedoch offenes Feuer im Bereich der Wohnung und alarmierte die Feuerwehr.

Betroffen vom Brand waren zwei Wohneinheiten: die Wohnung im Erdgeschoss sowie die darüberliegende Wohnung im Obergeschoss. Nach ersten Erkenntnissen fing ein Sofa im Gartenbereich der unteren Wohnung Feuer. Die genaue Brandursache ist derzeit unklar.

Die untere Wohnung wurde im Bereich des Wohnzimmers und der Terrasse stark beschädigt, in der oberen Wohnung kam es zu einem Brandschaden am Balkon. Beide Wohnungen sind aktuell nicht mehr bewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell