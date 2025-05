POL-EL: Haselünne - Zwei Kleinbrände innerhalb kurzer Zeit - Polizei bittet um Hinweise

Bad Bentheim (ots) - Am Samstag gegen 23.45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer auf der Straße Butterweg in Richtung Gildehauser Straße. In Höhe der Hausnummer 16 stieß er gegen den geparkten Peugeot 208 und verursachte einen Sachschaden. Anschließend setzte er seine Fahrt unvermittelt fort. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer ...

