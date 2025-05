POL-EL: Salzbergen - Zeugen nach Diebstahl aus Umkleidekabine gesucht

Geeste / B70 (ots) - Am 12.05.2025, gegen 7.28 Uhr, kam es auf der B 70 im Bereich Geeste zu einem riskanten Überholmanöver. Nachdem an der Ampelanlage bei der Abfahrt Geeste/Osterbrock eine Fahrzeugkolonne in Fahrtrichtung Meppen anfuhr, überholte ein weißer Seat Leon diese und scherte kurz vor dem Gegenverkehr wieder ein. Dadurch mussten mehrere Fahrzeuge ...

