FW Stockach: Jahreshauptversammlung der Abteilung Wahlwies

Stockach-Wahlwies

Die Abteilung Wahlwies der Feuerwehr Stockach musste im Jahr 2024 zu 20 Einsätzen ausrücken, davon die Hälfte Brandeinsätze, was nicht dem allgemeinen Trend bei den Feuerwehren entspricht. Das sagte Abteilungskommandant Steffen Kuppel bei der Jahreshauptversammlung am 11.03.2025.

Mit 50 Angehörigen in der Einsatzabteilung, davon 10 Frauen, sowie 13 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr und 14 Alterskameraden sieht er seine Abteilung gut für die Zukunft aufgestellt. Nach wie vor stellen die Platzprobleme im Feuerwehrhaus die Abteilung allerdings vor große Herausforderungen. In der Wehr wird viel Wert auf Aus- und Fortbildung gelegt, so dass 14 Feuerwehrangehörige unterschiedliche Lehrgänge besuchen konnten und drei Feuerwehrleute die Feuerwehrmedaille des Landkreises Konstanz bei den Leistungswettkämpfen in Bohlingen errangen. Grundsätzlich ist das Ausbildungsniveau in der Abteilung sehr hoch, beispielsweise haben mehr als die Hälfte der Feuerwehrangehörigen die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger absolviert.

Sehr erfreulich war die Neuaufnahme von 8 neuen Feuerwehrleuten in die Abteilung. Fünf Männer und eine Frau konnten im Rahmen der Jahreshauptversammlung befördert werden.

Über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehrgruppe mit 5 Jungen und 8 Mädchen berichtete Jugendgruppenleiter Raphael Mandrella. Hervorzuheben waren neben etlichen Proben der Sternmarsch in Überlingen am Ried sowie das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Engen.

Der Kassenbericht von Kassiererin Fabienne Martin spiegelte eine solide und tadellose Kassenführung wider, so dass die Versammlung nach dem Bericht der Kassenprüfer Peter Biedermann und Michael Ruß der Kassiererin einstimmig die Entlastung erteilte.

Schriftführer Tobias Bertsche ließ in seinem Bericht die Aktivitäten und Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren. Highlights waren die Teilnahme am Kreisfeuerwehrtag in Bohlingen, der Ausflug in der Region sowie die gemeinsame Jahreshauptübung und das anschließende Kameradschaftsfest mit der Abteilung Espasingen.

Auch Kommandant Uwe Hartmann und Bürgermeisterin Susen Katter betonten die seit vielen Jahren herausragende und vorbildliche Zusammenarbeit mit der Abteilung Espasingen. Hartmann ging auf die aktuellen Entwicklungen in der Feuerwehr Stockach, unter anderem die bevorstehende Umrüstung auf Digitalfunk, ein. Bürgermeisterin Susen Katter versprach, sich des drängenden Platzproblems anzunehmen, nachdem sie den Feuerwehrleuten für ihr Engagement gedankt hatte. Nach Grußworten des Ortsvorstehers Alexander Buhl und von Udo Pelkner, der für die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Stierzunft dankte, konnte Abteilungskommandant Steffen Kuppel die Versammlung schließen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell