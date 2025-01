Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Vollsperrung auf der BAB48 nach Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW

BAB48, FR Trier,Gem. Koblenz (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 22.01.2025 gegen 11:10 Uhr ereignete sich auf der BAB48 in Fahrtrichtung Trier auf Höhe der Autobahnkilometrierung 23,800, Gemarkung Koblenz ein Verkehrsunfall, bei welchem die Fahrer der beiden Unfallbeteiligten Fahrzeuge verletzt wurden. Eine PKW-Fahrerin befuhr die Bundesautobahn auf dem rechten Fahrstreifen hinter einem 7,5 Tonnen-LKW. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr die PKW-Fahrerin auf das Fahrzeugheck des LKW auf. Infolgedessen verlor der LKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach einer Kollision mit der Mittelschutzwand aus Beton auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Auch der PKW kam als Totalschaden auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und zur Abklärung sowie Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Hauptfahrbahn musste zunächst für circa 30 Minuten vollgesperrt werden. Im Einsatz befanden sich 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr Koblenz, drei Rettungswagen und ein Notarzt. Aufgrund der Erstmeldung landete zunächst auch ein Rettungshubschrauber, welcher jedoch ohne weiteren Einsatz die Örtlichkeit wieder verließ. Der Verkehr konnte sodann auf dem Seitenstreifen an der Unfallörtlichkeit vorbeigeführt werden. Die Autobahnmeisterei übernahm nach der Unfallaufnahme die Absicherung der Örtlichkeit zwecks Bergung der Unfallfahrzeuge durch den Abschleppservice.

