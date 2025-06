Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: PKW in Schaufenster gefahren

Nürnberg (ots)

Nach einem einsatzreichen Vormittag aufgrund mehrerer ausgelöster Brandmeldeanlagen wurde die Feuerwehr heute Mittag (25.06.2025) zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall in die Lorenzer Altstadt alarmiert. Am Oberen Bergauerplatz hatte sich ein Unfall ereignet, bei dem eine Person gegen ein feststehendes Hindernis eingeklemmt sein soll. Beim Eintreffen stellte sich die Lage wie folgt dar: Eine ältere Dame hatte beim Ausfahren aus einer Tiefgarage anscheinend Probleme mit dem Automatikantrieb ihres Fahrzeuges. Aus nicht bekannten Gründen bewegte sich der Kleinwagen rasant aus der Ausfahrt nach oben auf die öffentliche Verkehrsfläche. Ohne jedoch den Straßenverlauf nach rechts oder links zu folgen, fuhr die Dame geradeaus weiter auf den Gehweg, überfuhr dabei ein Verkehrsschild und kam dann in einem großen Schaufenster eines Geschäftes für Bürogeräte schließlich zum Stehen. Dabei wurde sie leicht verletzt. Unglücklicherweise wollte gerade in diesem Moment ein Besucher das Ladengeschäft durch die Türe verlassen. Der junge Mann wurde durch den plötzlichen Aufprall des Wagens nach hinten an die gegenüberliegende Wand des Raumes geschleudert und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Die Feuerwehr kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die beiden verletzten Personen. Die Bergung des Fahrzeuges übernahm anschließend ein privates Abschleppunternehmen. Am Gebäude selbst entstand neben der zerbrochenen Glasscheibe und der Fenstereinfassung kein weiterer Schaden, der die Tragfähigkeit beeinträchtigen könnte. [TR,FW]

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell