Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus

Nürnberg (ots)

Am Freitag, den 13. Juni 2025, wurde die Feuerwehr Nürnberg gegen 10:30 Uhr zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus in der Burgschmiedstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus dem 3. Obergeschoss sichtbar. Im Zuge der umgehend eingeleiteten Erkundung konnte die Brandursache schnell lokalisiert werden: Ein Balkon auf der Gebäuderückseite stand in Flammen. Das Feuer hatte bereits auf den angrenzenden Balkon übergegriffen.

Die Feuerwehr leitete unverzüglich Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein. Die Löscharbeiten erfolgten dabei zeitweise über zwei Löschrohre. Dank des schnellen und koordinierten Vorgehens der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers auf andere Gebäudeteile verhindert werden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Bewohner - mit Ausnahme der direkt betroffenen Wohnung - in ihre Wohnungen zurückkehren.

Am Einsatz beteiligt waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg, der Rettungsdienst sowie die Polizei. [AT/TB]

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell