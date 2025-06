Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Nürnberg - Stromausfall, Luftnotlage, Verkehrsunfälle und zwei Kellerbrände

Nürnberg (ots)

Ein außergewöhnlich einsatzreicher Tag forderte am heutigen Freitag (06. Juni 2025) zahlreiche Kräfte der Feuerwehr Nürnberg. Gleich mehrere parallele und teils spektakuläre Einsatzlagen beschäftigten die Berufsfeuerwehr und den Rettungsdienst seit den Vormittagsstunden - darunter eine beschädigte Hochvoltleitung mit folgendem Stromausfall, eine Luftnotlage am Flughafen, ein vermeintlicher Brand in einem Modegeschäft in der Innenstadt sowie zwei Kellerbrände am Abend.

Hochvoltleitung beschädigt - Funkenflug sorgt für Großeinsatz

Gegen Vormittag wurde bei Bauarbeiten in der Bayreuther Straße eine unterirdische Hochvoltleitung beschädigt. Aufgrund des starken Funkenflugs alarmierte die Leitstelle die Feuerwachen 1, 2 und 3. Die Einsatzstelle wurde in Abstimmung mit dem Energieversorger N-ERGIE abgesichert und gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Umfeld.

Als Folge dieses Leitungsschadens fiel dann in einigen Bereichen im Umfeld der Strom aus. Auch ein Altenheim war hiervon betroffen. Der N-ERGIE gelang es aber sehr schnell die Stromversorgung wieder herzustellen. Deshalb kam es dort zu keinen größeren Problemen.

Luftnotlage am Flughafen Nürnberg

Kurz vor 12:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer sogenannten Luftnotlage am Nürnberger Flughafen alarmiert. Ein Flugzeug mit einem möglichen technischen Problem konnte jedoch sicher landen, sodass keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich waren.

Rauchentwicklung in Modegeschäft - Kaufhaus geräumt

In der Karolinenstraße kam es am frühen Nachmittag zu einer Rauchentwicklung im Verkaufsraum einer Modekette. Das betroffene Kaufhaus wurde vorsorglich geräumt. Personen- oder Sachschäden traten nicht auf, dennoch sorgte der Einsatz für großes öffentliches Aufsehen in der gut besuchten Einkaufstraße.

Gasgeruch in St. Leonhard - keine Feststellung

Kurz darauf wurde ein Gasgeruch in Nürnberg-St. Leonhard gemeldet. Messungen der N-ERGIE verliefen jedoch ohne Befund - ein Gasaustritt konnte ausgeschlossen werden.

Unfälle am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd

Am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Überleitung zur A73, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Zudem betreuten Einsatzkräfte der Feuerwehr einen kranken Hund der sich mit im Unfallfahrzeug befunden hatte. Im Rückstau kam es zu einem weiteren Auffahrunfall mit einer ebenfalls leicht verletzten Person. Die Autobahnbereitschaft des Technischen Hilfswerks (THW) unterstützte bei der Verkehrsabsicherung.

Zwei zeitgleiche Kellerbrände - Großeinsatz am Abend

Am frühen Abend kam es zeitgleich zu zwei Kellerbränden: In der Peyerstraße mussten sechs Personen mit der Drehleiter aus oberen Stockwerken gerettet werden. Insgesamt wurden acht Menschen durch den Rettungsdienst betreut, ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Das Gebäude ist aufgrund der Schäden derzeit unbewohnbar.

In der Gertrudstraße wurde ebenfalls ein Kellerbrand gemeldet. Hier konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rettungsdienst ebenfalls stark gefordert

Der Rettungsdienst unter Führung des Einsatzleiters Rettungsdienst (ELRD) war in mehrere der Lagen intensiv eingebunden. [AGB/SK]

