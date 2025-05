Feuerwehr Nürnberg: Verletzte Person nach Verkehrsunfall - Feuerwehr Nürnberg rettet eingeklemmten Fahrer

Nürnberg (ots) - Am Freitagnachmittag, den 9. Mai 2025, kam es in der Söderblomstraße im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl zu einem schweren Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus. Eine Wohnung wurde dabei vollständig zerstört, eine Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen. Gegen 16:30 Uhr wurden Feuerwehr, ...

