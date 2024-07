POL-PDPS: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Dellfeld (ots) - Am Dienstag, 02.07.2024 in der Zeit von 08.00 Uhr bis ca. 08.25 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Schulstraße in Höhe des Bürgerhauses gegen einen dort geparkten schwarzen PKW Audi A 3. Hierbei entstand am Audi im Bereich der hinteren linken Stoßstange und am hinteren linken Kotflügel Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte ...

