Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Küchenbrand in Nürnberg-Sündersbühl zerstört Wohnung - Eine Bewohnerin verletzt

Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag, den 9. Mai 2025, kam es in der Söderblomstraße im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl zu einem schweren Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus. Eine Wohnung wurde dabei vollständig zerstört, eine Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 16:30 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einheiten drang dichter, schwarzer Rauch aus mehreren Fenstern des Gebäudes. Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 3 gingen unter Atemschutz über zwei Zugänge in die betroffene Erdgeschosswohnung vor, um den Brand zu bekämpfen und eine Ausbreitung auf angrenzende Bereiche zu verhindern.

Die Küche der Wohnung stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde eine Ausbreitung des Feuers auf das übrige Gebäude erfolgreich verhindert.

Eine Bewohnerin wurde aufgrund leichter Verletzungen vom Rettungsdienst versorgt. Zwei weitere betroffene Personen wurden vor Ort rettungsdienstlich betreut.

Im Einsatz waren rund 20 Kräfte der Feuerwehr Nürnberg.

Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. [AGB/SK]

