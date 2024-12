POL-WAF: Beckum. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zum Brand einer Gartenhütte in Sassenberg geben? Feuerwehr und Polizei sind am Montagmorgen (02.12.2024, 01.00 Uhr) zu einem Feuer in einer Gartenhütte am Klingenhagen in Sassenberg gerufen worden. Bei Eintreffen der Beamten stand die Hütte bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen und Glutnester, verletzt wurde niemand. Der Brandort ist aktuell ...

