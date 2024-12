Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: E-Scooter Fahrer unter Cannabiseinfluss

Bingen (ots)

Am 19.12.24 gegen 19:50 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Schultheiß-Kollei-Straße einen 41-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Der Fahrer war den eingesetzten Beamten kein Unbekannter, da dieser bereits im Oktober wegen einer Fahrt unter Cannabis-Einfluss auffiel. Auch in der nun erfolgten Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente hinsichtlich eines Konsums von Betäubungsmitteln. Der Fahrer räumte ein weiterhin vorhandenes Konsumverhalten ein. Ein positiver Drogenschnelltest war erneut die Folge. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Auch wenn der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und entsprechend keine unmittelbaren fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu befürchten hat, so droht auch ihm in diesem Fall als Wiederholungstäter die Verdopplung des Bußgelds auf mehr als 1000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell