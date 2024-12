POL-PIBIN: Unglückliche Fahrt zur Dienststelle Bingen

Bingen (ots) - Am späten Freitagabend den 13.12.2024 kam es gegen 23:30 Uhr zum Diebstahl eines Kleinwagens in der Koblenzer Straße in Bingen-Bingerbrück. Als die Geschädigte den Wagen kurzzeitig verließ, um eine Tür aufzusperren, nutzte der Täter die Gunst der Stunde. Er setzte sich in das noch laufende Fahrzeug und fuhr vor der Nase der Geschädigten damit davon. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der ...

