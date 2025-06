Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Massiver Balkonbrand im Hinterhof fordert Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Nürnberg (ots)

Ein Balkonbrand im Nürnberger Stadtteil Gostenhof forderte heute die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr. Gegen 18:00 Uhr ging der Notruf bei der Integrierten Leitstelle Nürnberg (ILS) ein. Die alarmierten Kräfte der Feuerwache 1 konnten schon auf der Anfahrt zur Einsatzstelle eine starke Rauchentwicklung wahrnehmen. Umgehend wurde das Alarmstichwort erhöht.

Der Brand im 3. Obergeschoss war nur über den Hinterhof zu erreichen. Sofort wurden mehrere Trupps unter Atemschutz und zwei C-Rohren in die Brandwohnung zur Menschenrettung und Brandbekämpfung geschickt. Mit einem weiteren C-Rohr wurde vom Hinterhof aus das Feuer auf dem Balkon bekämpft. Der Brand war nach etwa 30 Minuten unter Kontrolle, jedoch dauerten die Nachlöscharbeiten noch ungefähr eine Stunde an, da sich das Feuer in eine Zwischendecke ausgebreitet hatte. Diese musste mit Motorsägen geöffnet werden, um Glutnester abzulöschen. Menschen wurden bei dem Einsatz glücklicherweise nicht verletzt. Insgesamt waren ca. 40 Kräfte der Feuerwachen 1, 2, 3 und 4 sowie zwei Rettungswagen und die Polizei mit mehreren Streifen vor Ort. Über die Brandursache und die Schadenshöhe können von der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

