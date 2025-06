Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Kurioser Rettungseinsatz in Nürnberg-St. Peter: Feuerwehr befreit Mann aus Badezimmerfenster

Nürnberg (ots)

Zu einem ungewöhnlichen, aber nicht minder herausfordernden Einsatz wurde die Berufsfeuerwehr Nürnberg am heutigen Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr alarmiert. Mit dem Schlagwort "Person droht zu fallen" rückten Einsatzkräfte der Feuerwachen 3 und 5 sowie Spezialisten der Höhenrettungsgruppe der Feuerwache 2 zu einem Wohngebäude im Stadtteil St. Peter aus.

Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage eindrucksvoll: Im ersten Obergeschoss eines Hinterhauses war ein junger Mann mit dem Oberkörper aus einem schmalen Badezimmerfenster gerutscht und mit dem Bauch in der engen Öffnung eingeklemmt. Seine Beine befanden sich noch im Innenraum - an ein Vor oder Zurück war nicht zu denken. Der Mann befand sich in einer akuten Zwangslage. Erschwerend kam hinzu, dass die Badezimmertür von innen verschlossen war und kein Schlüssel vorhanden war.

Die Feuerwehr reagierte umgehend: Während sich Einsatzkräfte im Innenraum mit speziellem Türöffnungswerkzeug Zugang zum Badezimmer verschafften, wurde parallel von außen durch die Höhenretter eine Sicherung des Patienten vorbereitet. Durch die vorsichtige Demontage des Fensterflügels von innen konnte der Arbeitsraum am Patienten erweitert werden, sodass sich die Höhenretter von oben mit Spezialausrüstung zum Patienten abseilen und ihn anschließend sichern konnten.

In enger Zusammenarbeit aller Einheiten gelang es schließlich, den Mann behutsam und unter größter Sorgfalt (und mit Baucheinziehen) aus der lediglich 21 cm breiten Fensteröffnung zu befreien. Nach der erfolgreichen Rettung wurde er vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst medizinisch untersucht - glücklicherweise ohne feststellbare Verletzungen.

Sichtlich erleichtert konnte der unverletzte Mann anschließend wohlbehalten seiner wartenden Partnerin übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell