Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Verkehrsunfall ins Klinikum gebracht

Bad Frankenhausen (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Kyffhäuserstraße. Hier geriet ein Dacia-Fahrer nach eigene Angaben aufgrund von einer Unachtsamkeit in den Gegenverkehr und kollidieret mit einem entgegenkommenden Auto. Zunächst schienen alle Beteiligte unverletzt geblieben zu sein. Dennoch wurde im Rahmen der Unfallaufnahme ein Rettungswagen zur Betreuung des Dacia-Fahrers hinzugezogen. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

