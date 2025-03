Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Schützenstraße/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte hebelten an der Schützenstraße in Darfeld eine Seitenscheibe eines Opel Vivaro auf, wodurch diese zu Bruch ging. Die Täter durchsuchten die Ladefläche und entwendeten nach derzeitigem Stand nichts. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Montag (17.03.25) und 7.30 Uhr am Dienstag (18.03.25). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

