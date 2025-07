Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer fährt gegen Hauswand und flüchtet zu Fuß

Bild-Infos

Download

Rahden (ots)

(TB) Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer verlor am Dienstag kurz nach Mitternacht in Rahden die Kontrolle über sein Auto und fuhr gegen eine Hauswand. Danach machte der sich zu Fuß aus dem Staub.

Der zunächst Unbekannte befuhr gegen 00:10 Uhr die Osnabrücker Straße. Auf Höhe des Kreisverkehrs wollte er diesen vermutlich in Richtung Steinstraße verlassen. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Ford und fuhr ausgangs des Kreisels geradeaus gegen eine Hauswand. Dabei wurde auch ein dort abgestellter Seat beschädigt. Unmittelbar danach entfernte er sich fußläufig vom Unfallort. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der Espelkamper von einer Streifenwagenbesatzung gestellt werden. Hier konnten die Beamten beim 36-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch feststellen, was durch einen Test bestätigt wurde. In der Folge wurde der Mann zwecks Blutprobe der Polizeiwache Espelkamp zugeführt. Neben seinem Führerschein wurde auch das Auto sichergestellt. Auch am Haus entstand erheblicher Schaden. So wurde ein Loch in die Wand gerissen und das Inventar eines Raumes erheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell