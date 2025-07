POL-MI: BMW-Fahrer entfernt sich von Unfallstelle

Rahden (ots) - (TB) Am Rande des Schützenfestes in Kleinendorf hat in der Nacht zu Samstag ein Heranwachsender einen Gast der Veranstaltung körperlich angegriffen und zudem Pfefferspray eingesetzt. Hierdurch wurde auch eine weitere Person verletzt. Zunächst hatte es gegen 00:30 Uhr auf dem Fest Streitigkeiten zwischen zwei Personen gegeben. Ein Zeuge der Auseinandersetzung wurde in der Folge von dem unbekannten ...

mehr