POL-MI: Motorradfahrer erleidet schwere Verletzungen

Stemwede

(TB) Auf der Landesstraße 770 bei Sundern kollidierte am Donnerstagabend ein Autofahrer mit einem Motorrad. Der Biker zog sich hierbei ebenso wie die Beifahrerin des Golfs schwere Verletzungen zu.

Gegen kurz vor 19 Uhr befuhr ein Lübbecker mit seinem Volkswagen die Straße "Alter Postweg" aus Richtung Espelkamp kommend. Mit im Wagen befanden sich seine Ehefrau sowie zwei Enkelkinder im Alter von 11 und 16 Jahren. In Höhe des Schierlager Weg wollte der 69-Jährige nach links in diesen abbiegen. In dem Moment begegnete ihm der 50-jährige Motorradfahrer auf seiner Kawasaki. Somit kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der aus Diepenau stammende Kradfahrer schürzte auf die Straße und zog sich in Folge des Zusammenstoßes schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde er mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum Minden geflogen. Die Beifahrerin des Golfs wurde beim Unfall im Golf eingeklemmt. Mittels schwerem Gerätes befreite die Feuerwehr sie aus dem stark beschädigten Wagen. Die 71-Jährige wurde dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt, wo sie stationär aufgenommen wurde. Auch der leichtverletzte Golf-Fahrer wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Lübbecke verbracht. Der Audi eines unbeteiligten Autofahrers wurde durch umherfliegende Autoteile beschädigt.

Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallteam des Polizeipräsidiums Bielefeld sowie ein Sachverständiger angefordert. Inwieweit eine Blendung der tief stehenden Sonne das Unfallgeschehen beeinflusst haben könnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Während der Unfallaufnahme sowie den Bergungsarbeiten war die Landesstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt.

