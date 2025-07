POL-MI: Heranwachsender setzt Pfefferspray ein

Lübbecke (ots) - (TB) Ein Imbisswagen auf einem Großraumparkplatz in der Strubbergstraße war das Ziel von bisher Einbrechern. Der Besitzer des Imbisses hatte seinen Verkaufsstand am vergangenen Samstagabend (19.07) nach Geschäftsschluss abgeschlossen verlassen. Am Dienstagvormittag stellte er dann fest, dass in den Anhänger eingebrochen worden war. Hierbei durchwühlte man den gesamten Stand. Die Unbekannten ...

