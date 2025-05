Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Betrüger erbeuten Bargeld

Recklinghausen (ots)

Falsche Polizeibeamte haben einen Senior aus Bottrop um sein Erspartes gebracht. Die Täter hatten am Montag (05. Mai) bei dem Mann angerufen und erklärt, dass aktuell Betrüger unterwegs seien, die es auf das Geld von älteren Menschen abgesehen hätten. Um das Ersparte des Seniors zu sichern, würde die Polizei das Bargeld an sich nehmen.

Am Montag und am Dienstag erschien mehrmals ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift (Thomastraße) des Seniors. Er nahm eine höhere Summe Bargeld an sich. Außerdem verschaffte er sich durch die Masche Zutritt zum Wohnhaus und stahl dort mehrere Uhren.

Beschreibung des Abholers:

Männlich - 25-30 Jahre - kurze, schwarze Haare- schlank - ca. 1,75 m - helle Leinenhose - helle Jacke mit braunem Kragen -

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Tipps der Polizei gegen Betrugsmaschen von Kriminellen finden Sie unter dem folgenden Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/senioren

