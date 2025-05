POL-RE: Dorsten: Ladendiebstahl - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Im Linnerott kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kind. Gegen 17:50 Uhr war ein 64-Jähriger aus Gladbeck mit seinem Auto in Richtung Landstraße unterwegs. Plötzlich rannte ein 4-Jähriger aus Gladbeck auf die Fahrbahn. Es kam zur Kollision. Das Kind wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Rückfragen für ...

mehr