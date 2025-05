Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei mutmaßliche Diebe festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht auf Freitag wollten offenbar zwei Männer bei einer Firma an der Richardstraße einbrechen bzw. etwas stehlen. Sie wurden dabei beobachtet, wie sie gegen 0.30 Uhr über das Haupttor kletterten. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, der das Ganze über eine Videokamera gesehen hatte, sprach die Männer über eine Lautsprecheranlage an, woraufhin sie flüchteten. Im Rahmen der Fahndung bemerkten die alarmierten Polizeibeamten kurz darauf ein verdächtiges Auto und zwei Männer auf einem Parkplatz im Bereich Am Südbahnhof/Hochlarmarkstraße. Auf mindestens einen der Beiden passte die Beschreibung. Die Rumänen (50 und 49 Jahre alt) haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland, sie wurden vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

