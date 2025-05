Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall auf Kreuzung

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Vormittag (08:45 Uhr) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Nach bisherigen Informationen war eine 69-jährige Autofahrerin auf der Halterner Straße unterwegs und wollte nach links in die Straße "An Katenberg" abbiegen. Auf der Kreuzung kam es zu einer Kollision mit einem 31-Jährigen aus Dorsten, der mit seinem Auto in Richtung Holsterhausen fuhr. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 31000 Euro geschätzt. Für die Zeit der Aufnahme wurde die Unfallstelle teils gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell