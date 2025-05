Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Schmuck geraubt - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch nahmen bislang unbekannte Täter einem Mann aus Recklinghausen auf öffentlicher Straße Schmuck ab. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto.

Ein 60-Jähriger hielt sich gestern Nachmittag in seinem Garten an der Franz-Bracht-Straße auf. Gegen 16:00 Uhr hielt ein grauer SUV auf seiner Höhe an. Der Beifahrer bat den Recklinghäuser unter einem Vorwand zum Fenster des Autos und fragte nach dem nächstgelegenen Krankenhaus. Der Unbekannte erklärte dem 60-Jährigen, ihm als Dank für die Wegbeschreibung eine Goldkette um den Hals legen zu wollen. Dabei entriss der Beifahrer dem Recklinghäuser seine eigene Kette. Im Anschluss fuhr das Auto in Richtung Haydnstraße davon. Im Auto saßen mehrere Personen. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Autofahrer:

Männlich - etwa 40 Jahre alt - dunkle Haare - goldene Zähne in der oberen Zahnreihe - Anzug mit weißem Hemd

Beifahrer:

Männlich - etwa 40 Jahre alt - dunkle Haare - Anzug

Auf der Rückbank saß eine Frau, die nicht näher beschrieben werden kann.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und/oder Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, die Polizei unter der Tel.: 0800/2361 111 zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell