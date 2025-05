Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

In Wulfen wurde in eine Schule an der Straße Wittenbrink eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten - zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen - auf noch ungeklärte Weise ins Gebäude und durchsuchten einzelne Unterrichtsräume. Nach ersten Erkenntnissen wurden Tablets und persönliche Gegenstände von Schülerinnen und Schülern gestohlen (z.B. Sportkleidung). Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweis auf Tatverdächtige geben können.

Gladbeck:

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde auf der Breukerstraße in eine Kita eingebrochen. Wie genau die unbekannten Täter ins Gebäude gelangt sind, ist noch unklar. In der Kita wurden mehrere Schränke aufgebrochen und nach Diebesgut durchsucht. Nach ersten Informationen wurde eine Tasche gestohlen, in der sich Übungsmaterialien befunden haben - der Inhalt wurde zurückgelassen, die Tasche ist weg. Ob noch mehr gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder zu Tatverdächtigen geben können.

Waltrop:

In der Nacht auf Mittwoch wollten unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Borker Straße einbrechen. Der Alarm wurde gegen 0.30 ausgelöst. Die Täter versuchten, ein vergittertes Fenster aufzubrechen, was letztlich nicht gelang. Erbeutet wurde nichts. Allerdings ging die Scheibe zu Bruch. Auf einer Videoaufzeichnung sind drei vermummte Personen zu sehen. Die weiteren Auswertungen und Ermittlungen dauern an. Die Polizei hofft außerdem auf Hinweise von Zeugen, die gegen 0.30 Uhr im Bereich der Tankstelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

