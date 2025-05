Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Alleinunfall auf dem Landwehrring

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagabend wurde ein 49-Jähriger aus Oer-Erkenschwick schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Autofahrer gegen 20:15 Uhr auf dem Landwehrring in Richtung Oer-Erkenschwick unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ungebremst in einen Graben. Im späteren Verlauf kollidierte das Auto mit einem Ampelmast. Der Mann aus Oer-Erkenschwick wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Aufmerksame Zeugen eilten zur Unfallstelle und leisteten Erste Hilfe. Eine Lebensgefahr konnte vor Ort nicht ausgeschlossen, im Krankenhaus aber zeitnah ausgeschlossen werden. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 49-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol getrunken haben könnte. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Weiterhin war der Autofahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs. Auch sein Auto war nicht versichert. Entsprechende Strafanzeigen wurden geschrieben. Für die Dauer der Aufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf über 55000 Euro.

