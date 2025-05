POL-RE: Recklinghausen: Parfum gestohlen und Ladendetektiv bedroht - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall am Dienstagabend wurde ein 49-Jähriger aus Oer-Erkenschwick schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Autofahrer gegen 20:15 Uhr auf dem Landwehrring in Richtung Oer-Erkenschwick unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ungebremst in einen Graben. Im späteren Verlauf kollidierte das Auto mit einem Ampelmast. Der Mann aus ...

