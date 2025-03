Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hohen Schaden verursacht und geflüchtet

Herschweiler-Pettersheim (Kreis Kusel) (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmorgen hohen Schaden verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Der Unfall ereignete sich um 7:40 Uhr auf der Landesstraße 350 zwischen Konken und Her-schweiler-Pettersheim nahe der Einmündung in Richtung Langenbach. Während ein 25-jähriger BWM-Fahrer und der 52-jährige Fahrer eines Mercedes von Her-schweiler-Pettersheim in Richtung Konken fuhren, kam ihnen der Unbekannte in einem Geländewagen von heller Farbe (grau / silber / beige) entgegen. Dabei missachtete er das Rechtsfahrgebot und kollidierte in rasanter Fahrt mit den beiden anderen Autos. Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag in fünfstelliger Höhe geschätzt. Nach dem Zusammenstoß machte sich der Fahrer des Geländewagens aus dem Staub, obwohl sein eigenes Fahrzeug ebenfalls deutliche Unfallspuren davongetragen haben muss.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch sachdienliche Angaben die Ermittlungen unterstützen könnten. Hinweise werden unter Tel. 0631/36914499 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegengenommen.|pikus

