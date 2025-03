Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall: Fahrzeug überschlägt sich und beschädigt Brücke

Bild-Infos

Download

Waldgrehweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am 11.03.2025 gegen 03:00 Uhr ereignete sich in der Ortsmitte von Waldgrehweiler ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug. Ein 28-Jähriger PKW Fahrer aus dem Donnersbergkreis befuhr mit seinem SUV die Hauptstraße in Waldgrehweiler. Aus bislang noch nicht abschließend geklärten Umständen kam der PKW von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Brückenmauer und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Dieses musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Brückenmauer sowie die Fahrbahn der Brücke wiesen ebenfalls erhebliche Schädigungen auf, so dass das Bauwerk vorsorglich gesperrt wurde. Der Gesamtschaden wird aktuell auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte zudem eine Alkoholbeeinflussung des Unfallfahrers festgestellt werden. Der Verunfallte muss sich nun auch wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Feuerwehren der Ortsgemeinden Waldgrehweiler, Finkenbach-Gersweiler und Schiersfeld sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten die Rettungsmaßnahmen vor Ort. /DSI

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell