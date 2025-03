Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: LKW beschädigt Bahnschranke

Bild-Infos

Download

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein LKW mit Anhänger am Bahnübergang in der Alsenzstraße eine Bahnschranke beschädigt. Die Schranke senkte sich, bevor das Fahrzeuggespann den Bahnübergang komplett überquert hatte. Dadurch kollidierte der Container-Anhänger mit der Bahnschranke, so dass diese abbrach. Der an der Schranke entstandene Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. An dem Anhänger ist kein Sachschaden entstanden. Der Bahnübergang wurde durch Bahnmitarbeiter wieder in Betrieb genommen. Der Schienenverkehr blieb unbeeinträchtigt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell