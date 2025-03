Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sonnenbad auf der Autobahn

Ramstein-Miesenbach (ots)

Einen Polizeieinsatz löste am heutigen Freitag ein Verkehrsteilnehmer aus, nachdem er mit einer Reifenpanne auf der A6 liegen geblieben war. An sich keine ungewöhnliche Meldung für die zuständige Autobahnpolizei, doch was die Beamten überraschte: Der Fahrzeugführer wartete laut Mitteilern in einem Campingstuhl sitzend, auf dem Seitenstreifen auf den Abschleppdienst und nutzte das herrliche Wetter für ein Sonnenbad. Bei Eintreffen der Streife stellte sich heraus, dass der Herr aufgrund gesundheitlicher Probleme die schutzbietende Leitplanke nicht übersteigen konnte und ihm auch ein langes Herumstehen Schwierigkeiten bereitete. Kurzer Hand griff er also zum dem Campingstuhl, den er zufälligerweise mitführte. Ein kurzes Schmunzeln ließ sich ob des optimistischen Pragmatismus nicht vermeiden, hatte der Pechvogel doch das Beste aus seiner Situation gemacht.

Doch um die Ernsthaftigkeit in einer solchen Gefahrensituation nicht zu vernachlässigen, bei Fahrzeugpannen gilt:

- Warnweste anziehen - Fahrzeug mittels Warndreieck und Warnblinker absichern - Auf kürzestem Weg hinter die Leitplanke

und im Falle des Falles, verständigen Sie die 110, insbesondere auf der Autobahn.|past

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell