POL-MI: Drei Verletzte bei Abbiegeunfall

Petershagen (ots)

(TB) Infolge eines Zusammenstoßes zwischen zwei Autos beim Abbiegen erlitten am Freitagnachmittag bei einem Unfall bei Neuenknick drei Beteiligte leichte Verletzungen.

Gegen 13:30 Uhr befuhr ein Raddestorfer die Bundesstraße 482 in Richtung Petershagen. In Höhe der Abfahrt zur Neuenknicker Straße ordnete sich der 57-Jährige mit seinem Ford zunächst auf die Linksabbiegespur ein. Kurz vor dem Abbiegemanöver entschied er sich um und wollte daraufhin die Abfahrt nach rechts in die Rombachstraße nehmen. Hierbei kollidierte er seitlich mit einem zwischenzeitlich neben ihm fahrenden Volkswagen, an dessen Steuer eine 47-Jährige saß. Die Tiguan-Fahrerin war auf der Geradeausspur der Bundesstraße auch in Richtung Petershagen unterwegs. Die Petershägerin sowie ihre beiden Kinder (7 und 11) zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie wurden zur ambulanten Behandlung dem Klinikum Minden zugeführt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in Richtung Süden für rund eine halbe Stunde einseitig gesperrt.

