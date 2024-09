POL-DN: Hochwertige Maschinen aus Firmentransportern entwendet

Jülich (ots) - Zwischen Dienstagabend (10.09.2024) und Mittwochmorgen (11.09.2024) brachen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft für Tierbedarf in der Römerstraße in Jülich ein. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 19:45 Uhr am Dienstag und 06:40 Uhr am Mittwoch verschafften sich die Täter Zugang zu dem Geschäft in Jülich. Der Umfang des Diebesguts stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die ...

